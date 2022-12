Snorri Ásmundsson deilir sínum uppáhalds stemningslögum frá árinu

Íslensk lög:

Norðfjörður - Futuregrapher

„Futuregrapher verður betri og betri. Norðfjörður er greinilega mjög persónulegt lag hjá honum og ég fíla það.“

No coffee at the funeral - Vök

„Flott lag og ég fíla melódíuna í því, svo falleg rödd.“

Kenndu mér - Inspector Spacetime

„Hresst og danshvetjandi lag sem er mjög töff.“

Bolero (Hold me in your arms again) - GusGus

„Besta GusGus lagið síðan Over. Þeir eru trúir sér, ég fíla hljóðheiminn þeirra og þetta lag kom skemmtilega á óvart.“

Skylights - Tilbury og Dr Silla

„Ljúft og vel heppnað lag sem minnir á margt og kemur manni í gott skap.“

Erlend lög:

Dirty Rat - Orbital og Sleaford mods

„Ég elska Sleaford Mods, fór á tónleika með þeim í LA á árinu og hef hlustað og dansað mikið við þá síðan. Geggjað lag!“

Soy El Unico - Yahritza Y Su Esencia.

„Ég elska söng Yahritzu. Frábær söngkona og ég hef alltaf haft veikleika fyrir Latino tónlist. Æðislegt lag.“

Vegas- Doja Cat

„Ég fílaði myndina um Elvis og lagið Vegas er virkilega flott. Allt í senn krúttlegt, töff og vel mixað.“

abcdefu - Gayle

„Ég hlustaði mikið á þetta lag á árinu og mér finnst gott að hlusta á það.“

New Gold - Gorillaz Tame impala og Bootie Brown

„Gorillaz hefur alltaf verið í smá uppáhaldi og þetta lag New Gold er truflað. Svo er Tame Impala er bara geggjuð hljómsveit. Mitt uppáhalds í augnablikinu.“