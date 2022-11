Najemcy zapłacą mniej za wynajęcie mieszkań

Agencja Briet, zajmująca się wynajmowaniem mieszkań, zamierza w grudniu udzielić najemcom 30% zniżki na czynsz. Dziś rano lokatorzy zostali o tym poinformowani listownie i w związku ze zmianą, powinni otrzymać rachunek do zapłaty niższy niż zwykle.

W ogłoszeniu stwierdza się również, że od 1 stycznia przyszłego roku, firma zamierza na stałe obniżyć cenę wynajmu dla wszystkich swoich najemców o cztery procent.

„Wraz z tą zmianą Briet przejmuje połowę wzrostu wskaźnika cen konsumpcyjnych w tym roku, a umowy najmu są generalnie indeksowane, co prowadzi do wzrostu kosztów mieszkaniowych dla najemców, gdy ceny szybko rosną. Firma wynajmująca uznała, że konieczna jest pilna reakcja na trudną sytuację gospodarczą i panującą obecnie wysoką inflację oraz zaspokojenie potrzeb najemców, których to dotyczy.

Briet to niezależna firma wynajmująca, która posiada i obsługuje około 250 nieruchomości w 34 gminach w całym kraju. Jest własnością Agencji Mieszkalnictwa i Infrastruktury oraz gmin Fjarðabyggðar, Fjallabyggðar i Reykhólahrepp” – czytamy w komunikacie.

Możliwość redukcji cen

Ásta Björg Pálmadóttir, prezes zarządu Bríet, mówi, że ze względu na duże wzrosty indeksu cen wynajmu, które miały miejsce w tym roku, firma chce pomóc najemcom.

„Ponieważ nasze wydatki nie wzrosły tak bardzo w tym okresie, rozważaliśmy możliwość obniżenia czynszu. Chcieliśmy go wykorzystać, aby w jak największym stopniu pomóc rodzinom, które wynajmują u nas swoje domy. W tej chwili panuje duża niepewność gospodarcza i wiemy, że nie jest dobrze wkraczać w okres przedświąteczny, ze wszystkimi związanymi z tym wydatkami i zmartwieniami finansowymi. Mamy nadzieję, że grudniowa zniżka ułatwi naszym mieszkańcom szczęśliwe święta, a stała obniżka, która rozpocznie się na początku roku, zmniejszy również ciężar w przyszłości” – powiedziała Ásta Björg.