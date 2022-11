Po 5 latach Sigur Rós powraca na Islandię

Dziś wieczorem w Laugardalshöll, w Reykjaviku wystąpi Sigur Rós. Od ostatniego koncertu zespołu na Islandii minęło już pięć lat.

„Oczywiście jest to wyjątkowe. Powrót do domu, na Islandię i granie tu. To jest trochę stresujące” mówi Georg Hólm, basista Sigur Rós.

Snorri Másson, reporter Stöð 2, był wczoraj wieczorem w Laugardalshöll, gdzie trwały przygotowania do koncertu. W Laugardalshöll zmieści się 5500 osób, bilety na trybuny zostały wyprzedane, a gdzie indziej pozostało niewiele biletów.

Według Georga dziś wieczorem w hali będzie „prawdziwe morze”. W ostatnich latach członkowie Sigur Rós byli w wiadomościach z powodu kwestii, takich jak podatkowe, ale zapytany o to Georg mówi, że Sigur Rós wraca z pełną mocą. Nowy album zespołu spodziewany jest w przyszłym roku.

Georg Hólm, basista Sigur Rós.

„Może były to dla nas trudne czasy, ale zawsze idziemy dalej. Zawsze pomiędzy jest fajnie” mówił.

Georg spodziewa się dziś wyjątkowego koncertu.

„To będzie bardzo wyjątkowe, być tu z zespołem smyczkowym Amiina i innymi instrumentami dętymi. Myślę, że minęło 14 lat, odkąd graliśmy z zespołem smyczkowym. Postanowiliśmy więc uczynić ten koncert wyjątkowym i zrobić to trochę inaczej” dodał Georg Hólm.