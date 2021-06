Nowa lista krajów wysokiego ryzyka opublikowana przez Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę krajów uważanych za obszary wysokiego ryzyka. Zostanie to wykorzystane w celu ustalenia, które zasady działań na granicy będą miały zastosowanie do osób przybywających z jakich krajów. Lista wraz z zasadami przekraczania granicy i obostrzeniami co do konkretnych krajów obowiązuje od dziś.

Jak podano na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia:

„Pasażerowie przybywający z obszarów, w których wskaźnik zakażeń w ciągu 14 dni wynosi 700-1 000 przypadków na 100 000, muszą bez wyjątków poddać się kwarantannie w hotelu kwarantannowym w oczekiwaniu na wyniki drugiego testu po przybyciu do kraju.

Pasażerowie przybywający z obszarów, w których wskaźnik zakażeń w ciągu 14 dni wynosi 500-699 przypadków na 100 000, muszą poddać się kwarantannie w miejscu kwarantanny, chyba że główny epidemiolog zezwoli na jej odbycie w innym miejscu. O takie zwolnienie należy się ubiegać przynajmniej na dwa dni przed przybyciem do Islandii.

Osoby przybywające z obszarów, w których wskaźnik zakażeń 14-dniowych jest niższy niż 500 przypadków na 100 000, mogą poddać kwarantannie w wybranym przez siebie obiekcie, pod warunkiem, że spełnia on wymagania głównego epidemiologa w zakresie domowej kwarantanny.”

Pełna lista krajów, które pogrupowano według wytycznych Ministerstwa, znajduje się na stronie rządowej - TU.

Kraje lub regiony z 14-dniowym wskaźnikiem zapadalności wynoszącym 500-699 na 100 000 mieszkańców, z współczynnikiem zapadalności poniżej 500 na 100 000 mieszkańców i odsetkiem pozytywnych próbek 5% lub więcej lub brak jest wystarczających informacji o regionie lub kraju. Lista składa się z 131 krajów. Poniżej jest kilka z nich.

Afganistan.

Albania.

Algieria.

Angola.

Austria.

Bahamy.

USA.

Belgia.

Belize.

Chile.

Dżibuti.

Republika Dominikany.

Egipt.

Estonia.

Honduras.

Białoruś.

Jamajka.

Japonia.

Jemen.

Jordania.

Kambodża.

Kamerun.

Kanada.

Kosowo.

Kuba.

Kuwejt.

Laos.

Madagaskar.

Malediwy.

Mali.

Maroko.

Peru.

Rumunia.

Wyspy Salomona.

San Marino.

Słowenia.

Hiszpania - obszary inne niż kontynent, z wyjątkiem Wysp Kanaryjskich.

Szwajcaria.

Niemcy.

Kraje lub regiony, w których częstość występowania zakażeń w ciągu 14 dni wynosi 700 lub więcej na 100 000 mieszkańców lub zapadalność wynosi 500–699 na 100 000 mieszkańców, a odsetek dodatnich wyników wynosi 5% lub więcej, lub nie są dostępne wystarczające informacje o obszarze lub kraju.

Andora.

Argentyna.

Bahrajn.

Francja.

Wyspy Zielonego Przylądka.

Holandia.

Chorwacja.

Cypr.

Litwa.

Polska.

Seszele.

Serbia.

Hiszpania - kontynent.

Szwecja.

Indyk.

Węgry.

Urugwaj.

Należy pamiętać, że premier Katrín Jakobsdóttir oświadczyła w zeszłym miesiącu, że osoby, które mogą wykazać, że zostały zaszczepione, będą podlegać prostej kontroli granicznej i będą mogły przyjechać do Islandii.

Ta lista będzie obowiązywać do 24 maja.