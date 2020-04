Zakażeni mogą nie czuć smaku i zapachu

Osoby nie czujące smaków i zapachów, które wcześniej je wyczuwały, a nie mają żadnych innych objawów wskazujących na Covid-19 są proszone o zgłoszenie się na badania.

Alma Möller dyrektor z Dyrekcji Zdrowia, podczas dzisiejszej konferencji prasowej zwróciła uwagę, że to jest nowe kryterium do badań pod kątem obecności koronawirusa.

Dlatego ludzie, u których występują te zaburzenia, ale nie mają żadnych innych objawów powinni zarejestrować się na badania.

Ansomnia, utrata węchu i ageusia, zaburzenia smaku jest coraz częściej postrzegana jako jeden z objawów związanych z koronawirusem. W Wielkiej Brytanii lekarze wzywają osoby, które doświadczają takich objawów, aby pozostały w izolacji przez siedem dni, nawet jeśli nie doświadczają żadnych innych objawów, poinformował w ubiegłym tygodniu New York Times.

Jednak pomimo prowadzonych badań, nadal nie ma jeszcze danych, które by jednoznacznie wskazywały na to, że utrata smaku i powonienia są oznaką infekcji, ale jak komentują specjaliści mogą one być związane z koronawirusem.