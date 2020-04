Siedem nowych zakażeń i kwarantanna dla przyjezdnych

Najnowsze dane dotyczące zakażeń koronawirusem w Islandii pokazują, że od wczoraj potwierdzono 7 nowych przypadków. Od czasu wybuchu epidemii koronawirus został potwierdzony u 1785 osób. Kwarantannie poddanych jest nadal 898 osób a 313 pozostaje w izolatkach. W szpitalu znajduje się 19 chorych z czego pięć jest na oddziale intensywnej terapii. Pobrano łącznie 44 468 próbek, a 18 425 osób zakończyło kwarantannę.

Do tej pory z powodu Covid-19 w Islandii zmarło 10 osób.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej główny epidemiolog poruszył temat przestrzegania obowiązujących nakazów i przypomniał o tym jak ważne jest pamiętanie o higienie osobistej i o utrzymaniu dystansu społecznego.

Wszyscy powinni pamiętać o tym, że w kraju nadal jest epidemia i każdy ma obowiązek zadbania o siebie i swoich bliskich.

Dyrektor Generalny Agencji Kontroli Chorób Zakaźnych z USA, ostrzega, że druga fala epidemii wirusa może nastąpić jesienią lub zimą, w czasie gdy zwykle mamy do czynienia z falą zachorowań na grypę. Wówczas walka z wirusem może być o wiele trudniejsza.

Epidemiolog Þórólfur Guðnason, powiedział podczas spotkania, że na tą chwilę nikt nie wie jaki wpływ na życie codzienne będzie miał wirus powodujący Covid-19, po tym jak epidemia przeminie. Możliwe jest, że dojdzie do ponownego wybuchu epidemii np. w społecznościach, które są podatne na infekcje, ale możliwe jest także to, że wirus straci swoją siłę, co obserwowano już wcześniej.

Kwarantanna dla wszystkich przyjezdnych

Wprowadzona została obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna, która obowiązywać będzie wszystkich przyjezdnych do kraju, bez względu na to czy są mieszkańcami Islandii czy nie.

Omówiono temat częściowego złagodzenia zakazu zgromadzeń, który wejdzie w życie 4 maja. Od tego dnia będą się mogły odbywać spotkania do 50 osób, jednak nadal prawie wszyscy są zobowiązani do przestrzegania zasady 2 metrów. Z nakazu tego zwolnieni zostali instruktorzy nauki jazdy oraz instruktorzy lotnictwa.

W związku z planowanymi zmianami, otwarte zostaną szkoły podstawowe a dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach sportowych.

Kobietom, które będą rodzić po 4 maja, w szpitalach będą mogli towarzyszyć małżonkowie lub partnerzy.