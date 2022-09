Þungavigtafólk úr tónlistarbransanum á IA Ráðstefnuna

Meðal þátttakenda er Marlene Tsuchii sem vinnur náið með listamönnum á borð við Ariana Grande, Justin Bieber, Maggie Rogers, H.E.R., RÜFÜS DU SOL, Daft Punk, Beck, Foo Fighters, Britney Spears, Phoenix, Gorillaz, Tool og fleirum.

Nýjasta og skærasta stjarna íslenskrar tónlistar Laufey mun ræða við umboðsmanninn sinn Max Gredinger um söguna á bak við sína fyrstu útgáfu. Þau hafa saman náð miklum árangi nú þegar en Laufey hefur verið á vinsældarlistum bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum og seld upp hverja tónleikana á fætur öðrum erlendis.

Ólafur Arnalds mun einnig ræða tónlistarsköpun og feril sinn á föstudeginum, en hann eins og allir vita er einn vinsælasti íslenski tónlistarmaðurinn frá upphafi. Einnig verður boðið upp á umræður um mikilvæg málefni líðandi stundar og má þar nefna Vladyslav Yaremchuk sem fékk leyfi frá hernaðarskildu í Úkraínu til að tala á ráðstefnunnni.

Íslandsvinurinn Alex Bruford mun einnig tala, en hann er bókari fyrir hljómsveitir á borð við Nick Cave, PJ Harvey, Fontaines D.C., Metronomy, The Lumineers, Black Pumas, og Amyl & The Sniffers. Ráðstefnan veitir einstakt tækifæri fyrir fólk sem starfar í eða hefur áhuga á tónlistarbransanum til að hittast, tengjast, stækka tengslanetið og læra hvort af öðru.

ÚTÓN og Tónlistarborgin Reykjavík skipuleggja fyrri dag ráðstefnunnar og kynna með stolti fyrstu tvo viðburði dagsins.

Fyrst eru pallborðsumræður um umhverfi útgefanda í dag með fulltrúum frá AWAL, Artoffact Records, Partisan Records, AIM og Secretly Group sem ræða vægi útgefanda á dögum streymisveita og DSPs. Velt er upp spurningum um mikilvægi listrænnar stjórnunnar útgefanda þegar hlustendur vita kannski aldrei hver gaf út tónlistina sem þau hlusta á.

Seinni viðburðurinn setur upp samtal með nýjustu stjörnu Íslands, hinni 23 ára gömlu Laufey og umboðsmanninum hennar, Max Gredinger, til að ræða hennar fyrstu útgáfu sem landaði henni á vinsældarlistum bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum og uppseldum túr.

Iceland Airwaves teymið hefur svo sett saman dagskrá fyrir föstudaginn. Fyrsta pallborðið mun ræða hvernig tónlistarfólk frá litlum mörkuðum getur náð alþjóðlegum árangri og munu þar sérfræðingar á borð við Alex Bruford frá ATC Live, Glenn Larsen frá Færeysku útflutningsskrifstofunni, þungavigtamanneskja í okkar íslensku senu Anna Hildur og norski bókarinn Camilla Christensen frá Standing Ovation ræða málin. Náin vinur Airwaves hátíðarinnar Will Larnach-Jones stýrir pallborðinu.

Jafnframt mun staða lifandi tónlistar eftir COVID-19 vera rædd, þar sem Tom Windish frá Wasserman Music, Marlene Tsuchii frá CAA og frá Íslandi Ísleifur Þórhallsson og Steinþór Helgi Arnsteinsson ræða stöðuna.

Deginum líkur svo með viðtali (e. keynote) við Ólaf Arnalds þar sem hann mun ræða sína sögu, nálgun sína á sköpun og tónsmíðar, tónlistarbransann og hvað er framundan. Paul Bridgewater frá The Line of Best Fit er spyrill. Ráðstefnan veitir einstakt tækifæri fyrir fólk sem starfar í eða hefur áhuga á tónlistarbransanum til að hittast, tengjast, stækka tengslanetið og læra hvort af öðru.

