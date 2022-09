Liczba kobiet w schronisku dla kobiet jest wyższa niż rok temu

W tym roku w Schronisku dla Kobiet przebywało więcej kobiet i dzieci niż w całym ubiegłym roku. Znacznie wzrosła także frekwencja dotycząca wywiadów środowiskowych przeprowadzanych w schronisku.

Nowy raport Komisarza Policji Państwowej z pierwszych sześciu miesięcy tego roku stwierdza, że każdego dnia policja otrzymuje średnio siedem zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i nigdy nie było ich więcej.

Znacznie wzrosła także liczba doniesień o gwałtach, prawie o jedną trzecią pomiędzy latami. W tym tygodniu Eygló Harðardóttir, kierowniczka projektu związanego z działaniami przeciwko przemocy w Głównym Komisariacie Policji, powiedziała, że tę uderzającą liczbę doniesień o przemocy można wytłumaczyć faktem, że rząd w swoich pracach skoncentrował się na zmniejszeniu liczby przestępstw, a nie na zwiększaniu liczby zgłoszeń.

Linda Dröfn Gunnarsdóttir, dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Schronisk dla Kobiet, mówi, że w ostatnich latach liczba osób korzystających z poradnictwa i usług zakwaterowania w schronisku stale rośnie.

„W tym roku w schronisku przebywa z nami więcej kobiet niż w całym ubiegłym roku. Przeciętnie w ciągu roku nocuje tu 120-130 kobiet ze średnio 100 dziećmi, a w tym roku już teraz zbliżamy się do tej liczby” mówi Linda Dröfn.

„Widzimy największy wzrost w naszych usługach doradczych. Oferujemy wsparcie i poradnictwo indywidualne dla kobiet, które doświadczają przemocy w bliskim związku lub nawet myślą o wyjściu z takiego związku. Liczba osób, które proszą o takie usługi, wzrosła” mówi.

Co powoduje ten wzrost?

„Zawsze pojawiają się pytania o to, czy jest to prawdziwy wzrost, czy większa świadomość i więcej rejestracji, czy też ludzie skuteczniej szukają pomocy. Zawsze trochę trudno je odróżnić. Z naszego doświadczenia wynika, że to nie liczba ​​przemocy w bliskich związkach wzrosła, ale raczej kobiety coraz częściej decydują się na szukanie pomocy.”

Linda Dröfn zwraca również uwagę na to, że wzrost liczby osób szukających pomocy w schronisku wynika również z większej liczby kobiet obcego pochodzenia w społeczeństwie islandzkim.

„Często potrzebują więcej czasu na szukanie schronienia i mają mniejsze zaplecze do szukania” mówi Linda Dröfn Gunnarsdóttir, dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Schronienia dla Kobiet.