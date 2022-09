Zendaya, Jung-jae, Lizzo og Keaton sigursæl í gær

Dramaþátturinn Succession fékk flestar tilnefningar í ár eða 25 talsins. Þættirnir Ted Lasso og The White Lotus fengu 20 tilnefningar hvor. Þá voru tveir Íslendingar tilnefndir, þeir Daði Einarsson og Matthías Bjarnason en þeir unnu saman að tæknibrellum í þáttunum The WItcher. Þeir hlutu ekki verðlaun í nótt en teymið sem gerði tæknibrellur fyrir Boba Fett vann.

Þrátt fyrir 25 tilnefningar hlaut Succession einungis fjögur verðlaun í nótt. Sömuleiðis fékk Ted Lasso einungis fjórar styttur. Það var The White Lotus sem hlaut flest verðlaun í gær, tíu talsins. Næst komu þættirnir Euphoria og Squid Game með sex verðlaun.

Jason Sudeikis vann verðlaunin fyrir besta leik í grínþáttaröð. Getty/Frazer Harrison

Aðalleikari Squid Game, Lee Jung-jae, varð í gærkvöldi fyrsti asíski leikarinn til þess að vinna Emmy-verðlaun fyrir besta leik í aðalhlutverki í dramaþáttaröð. Þá vann leikstjóri þáttanna, Hwang Dong-hyuk, verðlaun fyrir bestu leikstjórn í dramaþáttaröð, einnig fyrstur asískra.

Zendaya vann í annað skiptið Emmy-verðlaun fyrir bestu leikkonuna í aðalhlutverki í dramaþáttaröð fyrir þættina Euphoria. Hún vann einnig árið 2020 fyrir fyrstu þáttaröð Euphoria.

Zendaya var að vinna verðlaunin í annað sinn. Getty/David Livingston

Michael Keaton var í ár tilnefndur í fyrsta sinn í átján ár og hlaut hann verðlaun fyrir besta leik í „limited“ þáttaröð en hann lék aðalhlutverk þáttanna Dopesick á Disney+.

Lizzo var í fyrsta skiptið tilnefnd til Emmy-verðlauna og vann hún verðlaun fyrir bestu raunveruleikakeppnisþætti fyrir þættina Lizzo‘s Watch Out for the Big Grrrls.

Lizzo var í fyrsta sinn tilnefnd í gær og sigraði að sjálfsögðu. Getty/Kevin Winter

Hér fyrir neðan má sjá helstu sigurvegara gærkvöldsins.

Dramaþáttaröð

Better Call Saul

Euphoria

Ozark

Severance

Squid Game

Stranger Things

Succession

Yellowjackets

Gamanþáttaröð

Abbott Elementary

Barry

Curb Your Enthusiasm

Hacks

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders in the Building)

Ted Lasso

What We Do in the Shadows

„Limited“ þáttaraðir

Dopesick

The Dropout

Inventing Anna

Pam and Tommy

The White Lotus

Leikari í aðalhlutverki í dramaþáttaröð

Jason Bateman, Ozark

Brian Cox, Succession

Lee Jung-jae, Squid Game

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Adam Scott, Severance

Jeremy Strong, Succession

Leikkona í aðalhlutverki í dramaþáttaröð

Jodie Comer, Killing Eve

Laura Linney, Ozark

Melanie Lynskey, Yellowjackets

Sandra Oh, Killing Eve

Reese Witherspoon, The Morning Show

Zendaya, Euphoria

Leikari í aðalhlutverki í gamanþáttaröð

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

Nicholas Hoult, The Great

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Leikkona í aðalhlutverki í gamanþáttaröð

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Elle Fanning, The Great

Issa Rae, Insecure

Jean Smart, Hacks

Aðalleikari í stuttri þáttaröð eða sjónvarpsmynd

Colin Firth, The Staircase

Andrew Garfield, Under the Banner of Heaven

Oscar Isaac, Scenes From a Marriage

Michael Keaton, Dopesick

Himesh Patel, Station Eleven

Sebastian Stan, Pam and Tommy

Aðalleikkona í stuttri þáttaröð eða sjónvarpsmynd

Toni Collette, The Staircase

Julia Garner, Inventing Anna

Lily James, Pam and Tommy

Sarah Paulson, Impeachment: American Crime Story

Margaret Qualley, Maid

Amanda Seyfried, The Dropout