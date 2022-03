Óskarsverðlaunaflutningur Billie Eilish og Finneas O'Connell

Jake Gyllenhaal og Zoe Kravitz afhentu verðlaunin. Systkinin fluttu lagið saman á verðlaunahátíðinni í gær. Flutning þeirra má heyra í spilaranum hér fyrir neðan.

Klippa: Billy Eilish og Finneas O'Connell flytja No Time To Die

Önnur lög sem tilnefnd voru í þessum flokki í ár voru Be Alive úr King Richard eftir DIXSON og Beyoncé Knowles-Carter, Dos Orguitas úr Encanto eftir Lin-Manuel Miranda, Down to Joy úr Belfast eftir Van Morrison og Somehow You Do úr Four Good Days eftir Diane Warren.

Í ræðu sinni þökkuðu Billie og Finneas foreldrum sínum sérstaklega fyrir stuðninginn.

FINNEAS og Billie Eilish Getty/Nelson Barnard

Lagið We Don't Talk About Bruno úr Encanto var flutt á hátíðinni í gær í sérstakri Óskarsútgáfu. Megan Thee Stallion var svakaleg í því atriði. We Don't Talk About Bruno er eitt vinsælasta Disney lag allra tíma.

Klippa: We Don't Talk About Bruno flutt á Óskarnum

Lagið var ekki tilnefnt til Óskarsins þar sem það sló í gegn um allan heim eftir að fresturinn til að skila inn tilnefningum rann út. Aðstandendur myndarinnar höfðu þá tilnefnt lagið Dos Orguitas, sem einnig eftir Lin-Manuel Miranda. Það lag var einnig flutt í gær af Sebastián Yatra og má heyra það hér fyrir neðan.

Klippa: Dos Orguitas úr Encanto flutt á Óskarsverðlaununum

Eins og kom fram á Vísi fyrr í dag þá heiðraði Beyoncé tennissysturnar Serenu og Venus Williams í flutningi sínum á Be Alive. Blue Ivy dóttir söngkonunnar tók þátt í atriðinu.

Reba McEntire flutti lagið Somehow You Do úr Four Good Days. Lagið eftir Diane Warren.

Klippa: Reba McEntire flytur Somehow You Do

Down to Joy úr Belfast eftir Van Morrison var ekki flutt á hátíðinni.