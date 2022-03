Fyrsta stikla Obi-Wan Kenobi

Disney birti í kvöld fyrstu stiklu þáttanna Obi-Wan Kenobi, sem fjalla einmitt um Jedi-rddarann fræga, Obi-Wan Kenobi. Þeir fjalla um sögu Old Ben á milli kvikmyndanna Revenge of the Sith og A New Hope.

Í stiklunni má sjá hluta úr lífi Obi-Wans á Tatooine og það að hann er að standa vörð um Luke Skywalker. Þar má þó einnig sjá að svokallaðir Sith Inquisitors eru á hælunum á honum með tilheyrandi sveiflandi geislasverðum. Svo verður að nefna það að í lokinn má heyra Darth Vader draga andann. Þættirnir verða sex talsins og sá fyrsti verður frumsýndur á Disney + þann 25. maí. Í aðalhlutverkum eru Ewan McGregor, Hayden Christensen, Ruper Friend, Kumail nanjiani, Joel Edgerton, Simone Kessell, Maya Erskine og Sung Kang, svo einhver séu nefnd.