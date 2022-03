Fullt út úr dyrum á friðartónleikum í Hallgrímskirkju

„Úkraínumenn sæta nú miskunnarlausum árásum frá nágrönnum sínum, Rússum. Við fyllumst sorg, reiði og varnarleysi yfir þessari mannvonsku og illsku. Öllum sem vilja sýna samhug með úkraínsku þjóðinni og rússneskum almenningi sem mætir grimmd og harðræði fyrir að mótmæla innrásinni, er boðið á tónleika í Hallgrímskirkju,“ segir í tilkynningu frá aðstandendum.

Fram komu meðal annars: Ragnar Kjartansson, Kór Hallgrímskirkju, KK, Ellen Kristjánsdóttir, Þorsteinn Einarsson í Hjálmum, Alexandra Chernyshova, Jói P og Króli, Elín Ey, Sigga og Beta og Eyþór Gunnarsson. Ávörp flytja Christofer Christofer og Kári Stefánsson.

Hægt er að sjá upptökuna af friðartónleikunum sem voru í beinni útsendingu á Vísi í heild sinni fyrir ofan og nokkur atriðanna hér fyrir neðan.

Klippa: Sigga, Beta og Elín - We Shall Overcome

Klippa: Ragnar Kjartansson og Davíð Þór - We're Not Gonna Take It