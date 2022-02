Seabear gefur út nýtt lag og myndband

Seabear er sex manna hljómsveit sem er gefin út af þýska útgáfufyrirtækinu Morr Music sem gefur meðal annars út Lali Puna, Múm og Notwist til að nefna nokkra aðra listamenn. Meðlimir hennar eru Sindri Már Sigfússon (SinFang), Guðbjörg Hlín (Umbra Ensamble), Sóley Stefánsdóttir (Sóley), Örn Ingi (Skakkamanage), Kjartan Bragi (Kimono) og Halldór Ragnarsson (Spítali).

Þessi plata er búin að vera síðustu tvö ár í vinnslu og áður hafði komið út singullinn Waterphone (2019) sem er einnig að finna á plötunni sem kemur út í apríl næstkomandi. Þetta verður þriðja plata sveitarinnar en platan We Built a Fire kom út árið 2010 og frumburðurinn The Ghost that Carried Us Away árið 2007.

Við útgáfu þessara platna lagðist hljómsveitin í löng hljómsveitarferðalög víða um Evrópu og Bandaríkin þar sem hljómsveitin fékk frábærar viðtökur. Eftir síðasta Evróputúr 2010 lagðist hljómsveitin í dvala og er því þessari plötu beðið með þó nokkurri eftirvæntingu af þéttum hlustendahópi hljómsveitarinnar síðastliðin fimmtán ár. Einnig hefur sveitin átt lög í þáttum eins og Grey´s Anatomy og Gossip Girl.