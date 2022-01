Stórleikarinn Sidney Poitier er dáinn

Hann hlaut óskarsverðlaun árið 1964 fyrir leik sinn í myndinni Lilies of the Field. Hann var fyrsti þeldökki leikarinn til að fá þau verðlaun.

Hann var einnig þekktur fyrir myndir eins og The Defiant Ones, In the Heat of the Night, To Sir, with Love og Guess Who's Coming to Dinner. Þá leikstýrði hann einnig kvikmyndum. Ein af síðustu myndunum sem hann lék í var The Jackal með Bruce Willis, sem kom út árið 1997.

Eftir að hann sagði skilið við leiklistina var hann sendiherra Bahamaeyja í Japan, eða frá 1997 til 2007.

Í frétt NBC News segir að dánarorsök hans liggi ekki fyrir. Poitier skilur eftir sig eiginkonu, sex dætur. Þá átti hann átta barnabörn og þrjú barnabarnabörn.