Seldist upp á 90 mínútum

Ragnar Sólberg söngvari sveitarinnar átti svo seinna eftir að ganga til liðs við sænsku hljómsveitina Pain Of Salvation og gerði þar gott mót. Sign for á sinni tíð á tónleikaferðir með hljómsveitum eins og Skid Row, Wednesday 13 og The Answer ásamt því að spila á hátíðum um allan heim, og þar má nefna Download hátíðina árið 2008.

Það er vert að nefna aldur hljómsveitarmeðlima þegar platan kemur út en Ragnar sjálfur var fimmtán ára þegar að Vindar og Breytingar kemur út.

Það er með miklum auðveldum hægt að segja að Sign hafi verið fyrsta íslenska „emo“ bandið sem að sprakk en þessi kynslóð fólks þekkir Sign eins og gamlan vin og því er mjög auðvelt að búast við mikið af vatnsheldum maskara sem og eyeliner í Iðnó þann 27. nóvember.

„Okkur finnst alveg æðislegt að halda uppá fyrstu plötuna okkar og mér þykir mjög vænt um að sjá hvað hún á stað í mörgum hjörtum,“ segir Ragnar Sólberg, söngvari sveitarinnar.

„Settir voru 270 miðar í sölu þann fyrsta nóvember á slaginu 12:00 en 90 mínútum síðar voru þeir allir seldir og því má segja að þessir miðar hafi selst töluvert betur en heitar lummur.“

Þegar hann var spurður um miðasöluna og þann örstutta tíma sem hún stóð svaraði hann;

„Við vorum búnir að ákveða fyrir fram að hafa bara eina tónleika og setja allt okkar púður í þá, það var svo mjög skemmtilegt hvað það seldist upp á stuttum tíma og erum við alveg ótrúlega þakklátir fyrir það. Við þurfum kannski stærri stað fyrir næsta afmæli.“