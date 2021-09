Liczba bezrobotnych szybko się zmniejsza

Dyrektor Urzędu Pracy twierdzi, że kampania przekroczyła oczekiwania, a około 45% osób, które znalazły dzięki niej pracę, to osoby posiadające obce obywatelstwo. Dodała także, że wskaźniki bezrobocia szybko spadają.

Kampania Rozpocznij Pracę ruszyła w marcu tego roku, kiedy to bezrobocie wynosiło 11%. Było to spowodowane gwałtowną redukcją miejsc pracy w turystyce i branżach pokrewnych, które ucierpiały z powodu epidemii koronawirusa.

Rząd przeznaczył na kampanię około 4,5 - 5 mld koron, planem było utworzenie około 7000 miejsc pracy.

Firmy zatrudniające osoby bezrobotne, które były bez pracy przez okres 30 dni, korzystając z akcji Rozpocznij Pracę, otrzymują ulgi oraz zasiłki pracownicze, które stanowią pełne podstawowe wynagrodzenie dla bezrobotnych, jak również otrzymują 11,5% składki na fundusz emerytalny. Dopłaty te są przyznawane na okres do sześciu miesięcy na każdą osobę bezrobotną poszukującą pracy.

Unnur Sverrisdóttir, dyrektor Dyrekcji Pracy, mówi, że kampania przekroczyła oczekiwania.

„Teraz jest już ponad sześć tysięcy osób, które poprzez kampanię znalazły pracę, dzięki temu jest ona bardzo udana. Duża część, czyli 45% zatrudnionych to osoby posiadające obce obywatelstwo. To po prostu genialne, bo podobny odsetek osób, w zeszłym roku otrzymywał zasiłki. W tym roku ta grupa to około 40%” komentowała Unnur.

Unnur mówiła o dużej grupie osób, które przyjechały z zagranicy do pracy w turystyce i w ten sposób zdobyły one prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a następnie straciły pracę w turystyce z powodu epidemii koronawirusa. Teraz ci ludzie wracają do pracy w branży turystycznej.

„Wygląda na to, że udało się skutecznie przywrócić te osoby do ich poprzedniej pracy” dodała Unnur.

„Perspektywy zatrudnienia są dobre. Jak dotąd udało się w tym roku zachęcić ludzi do pracy i w ostatnich miesiącach bezrobocie bardzo szybko spadło. W lipcu stopa bezrobocia była na poziomie 6,1% i spodziewam się, że w sierpniu spadnie ona jeszcze bardziej” mówi Unnur.

Już jutro Urząd Pracy opublikuje dane dotyczące bezrobocia w sierpniu.