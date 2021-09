Hákon með tvö mörk í íslenskum sigri í Hvíta-Rússlandi

Byrjunarlið U21 karla gegn Hvíta Rússlandi, en þetta er fyrsti leikur liðsins í undankeppni EM 2023.



Leikurinn fer fram í Brest í Hvíta Rússlandi og hefst hann kl. 14:00 að íslenskum tíma.



Our U21 men's starting lineup against Belarus in the EURO 2023 qualifiers.#fyririsland pic.twitter.com/VNvCo0Ik2u