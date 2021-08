Jenner, stofnandi Kylie Cosmetics og stjarna úr raunveruleikasjónvarpsþáttunum Keeping Up with the Kardashians, á þriggja ára dótturina Stormi.

Jenner hefur ekki sjálf upplýst um óléttuna. Það er í takt við fyrstu meðgöngu hennar en þá staðfesti hún ekki óléttuna fyrr en barnið var komið í heiminn.

Jenner hefur þó verið opin með þá löngun sína að eignast mörg börn. Árið 2020 sagðist hún í janúar geta hugsað sér að eignast fjögur börn. Sú tala hafði hækkað í sjö í apríl sama ár.

Frétt People.