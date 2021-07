„Höfuð það á hreinu. Ég las tvö mjög góð handrit, sem mér fannst frábær, en ég held að Amazon hafi undist að efnið væri orðið úrelt vegna þess að það tók svo langan tíma að koma þessu saman,“ sagði Cage í viðtali við Variety sem birtist í gær.

Hann segir að á þeim tíma sem verkefnið hófst hafi Amazon þótt það spennandi en verkefnið sé nú orðið úrelt. Amazon hefur ekki svarað fyrirspurnum People um málið.

Hefði orðið úr þáttunum hefði það verið fyrsta skipti sem Cage leikur í sjónvarpsþáttum. Fréttir um fyrirhugaða þættina bárust fyrst í maí í fyrra, aðeins vikum eftir að Tiger King: Murder, Mayhem and Madness komu út á Netflix. Byggja átti Amazon þættina á greininni Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild eftir Leif Reigstad sem birtist í Texas Monthly.

Þrátt fyrir að Amazon þættirnir séu ekki lengur á dagskrá þarf fólk ekki að örvænta, aðrir þættir úr smiðju NBCUniversal eru í vinnslu og byggjast þeir á lífi Exotic.

Þættir NBCU eru byggðir á Wondery hlaðvarpinu Joe Exotic og mun John Cameron Mitchell leika Exotic og Kate McKinnon mun fara með hlutverk Carole Baskin, óvinar Exotic.

Joe Exotic varð heimsfrægur eftir að Netflix þættirnir um hann komu út. Exotic afplánar nú 22 ára fangelsisdóm fyrir að hafa borgað manni til að myrða Baskin.