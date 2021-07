Vök frumsýnir nýtt myndband tekið í Rauðhólum

Vök sendi síðast frá sér breiðskífuna, In the Dark, árið 2019 í samstarfi við hljóðupptökustjórann James Earp sem hefur unnið með hljómveitum á borð Bipolar Sunshine, Fickle Friends, Lewis Capaldi. In the Dark sópaði til sín verðlaunum á íslensku tónlistarverðlaununum í fyrra og Margrét Rán forsprakki Vakar var valin besta söngkona ársins.

Vök hefur vakið heimsathygli fyrir draumkendan og frumlegan elektrónískan hljóðheim. Hljómsveitin hefur starfað frá árinu 2013 og vinnur nú að sinni þriðju breiðskífu. Á smáskífunni Skin er undirstrikað hversu flókinn, fágaður og hrífandi hljóðheimur Vakar er. Margrét Rán semur textann sem fjallar um konu sem er föst í viðjum vanans og lætur almenningsálitið stjórna sér.

„Henni líður eins og hún sé að svíkja sjálfa sig og þekkir ekki lengur sjálfa sig en nær ekki að brjótast út úr þessari sjálsköpuðu gildru,” segir söngkonan.

Myndbandið er af Vök að flytja lagið í Rauðhólum. Tilkomumikil leikmynd náttúrunnar kallast á við neon lýsingu í sólarlaginu. Arnar Helgi er leikstjóri myndbandsins og er unnið af Tjarnargötuni.