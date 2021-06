Hössi úr Quarashi með nýtt band

Lag og texti er innblásinn af kvikmyndinni The Third Man frá 1959 en þá sérstaklega ódauðlegri ræðu undir lok myndarinnar þar sem persóna Orson Wells upphefur áhrif ófriðar og átaka á menningarlegar framfarir:

„You know what the fellow said – in Italy, for thirty years under the Borgias, they had warfare, terror, murder and bloodshed, but they produced Michelangelo, Leonardo da Vinci and the Renaissance. In Switzerland, they had brotherly love, they had five hundred years of democracy and peace – and what did that produce? The cuckoo clock. So long Holly.“

Tónlist Kig & Husk hefur verið lýst sem poppuðu art-rokki þar sem hefbundið tónlistarform er þanið út og óhljóðum stillt upp á móti melódískum lag- og sönglinum. Allur hljóðfæraleikur í laginu, forritun, útsetningar og hljóðblöndun er í höndum Kig & Husk en Paul Maguire (The Stairs, Ske, Kólumkilli ofl.) sér um trommuleik.

Um Frank Hall

Frank Hall nam tón- og myndlist við The Royal Conservatory og The Royal Academy í Hollandi og útskrifaðist þaðan með MA gráðu árið 2006. Frank hefur samið tónlist við fimm kvikmyndir, Svartur á leik, Julia, Afinn, Ég man þig og Albanian Gangster. Hann hlaut tilnefningu til Eddunnar fyrir Svartur á leik, hlaut verðlaun fyrir bestu frumsömdu tónlist fyrir Julia á kvikmyndahátíðinni Screamfest í Los Angeles. Hann var einnig tilnefndur fyrir tónlist ársins í Leikhús- og kvikmyndatónlist á Íslensku tónlistarverðlaununum árið 2018 fyrir tónlistina við kvikmyndina Ég man þig. Frank er meðlimur í hljómsveitunum Skárren ekkert og Ske og þær sveitir hafa gefið út talsvert af tónlist. Frank hefur einnig unnið tónlist og hljóðmynd fyrir fjölda leiksýninga, hvort sem er einn sín liðs eða í samstarfi við aðra.

Um Höskuld Ólafsson

Höskuldur Ólafsson hefur starfað með hinum ýmsu hljómsveitum komið að leiksýningum og kvikmyndum og gefið út hljómplötur með bæði Ske og Quarashi þ.á.m. hjá Sony Columbia Records árið 2002 (Quarashi) sem var dreift af EMI Publishing um allan heim. Platan seldist í fleiri en 500.000 eintökum og hljómsveitin kom fram á tónleikum og tónleikahátíðum í N-Ameríku, Evrópu, Japan og Ástralíu. Höskuldur Ólafsson lauk prófi í íslensku- og bókmenntafræði frá Háskóla Íslands árið 2004 og nokkrum árum síðar meistaraprófi í listspeki frá University of East Anglia (UEA) í Englandi, auk rannsóknar-meistaragráðu í heimspeki frá sama háskóla ári síðar.