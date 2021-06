Nýtt lag og myndband frá Billie Eilish

„Þetta er eitt af mínum uppáhalds, ég get ekki beðið eftir því að þið sjáið þetta,“ sagði hún um myndbandið þegar hún birti brot úr því á Instagram. „Við skemmtum okkur svo vel við að taka þetta upp.“

Lagið Lost Cause er af væntanlegri plötu söngkonunnar, Happier Than Ever. Platan kemur út 30. júlí og er Eilish á leið í tónleikaferðalag til að fylgja henni eftir.

Lost Cause er fjórða lagið af plötunni sem söngkonan gefur út en My Future, Your Power og Therefore I Am hafa fengið góðar viðtökur. Fyrsta plata Eilish When We All Fall Asleep, Where Do We Go? skilaði henni fjölda verðlauna og flaug hún hratt upp á stjörnuhimininn.

Elish leggur af stað í tónleikaferðalag sitt 3. febrúar á næsta ári og verður á flakki í að minnsta kosti hálft ár.

Lost Cause er komið út á Spotify en einnig er hægt er að horfa á myndbandið við Lost Cause í spilaranum hér fyrir neðan.