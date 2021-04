Chloe Zhao, leikstjóri Nomadland, er fyrsta konan, sem ekki er hvít, til að vinna verðlaunin og aðeins önnur konan í sögu hátíðarinnar til að vinna til verðlaunanna. Eftir að verðlaunaafhendingin fór fram sagði Zhao að hún yrði „mjög timbruð,“ í fyrramálið.

„Það er aldrei of snemmt til þess að verða fullur í Kaliforníu,“ bætti leikstjórinn við.

Kvikmyndin hlaut sex tilnefningar, rétt eins og kvikmyndin Rocks, en Nomadland er án efa sigurvegari kvöldsins.

Hér að neðan eru sigurvegarar og tilnefningar kvöldsins:

Besta kvikmyndin

Nomadland – Sigurvegari

The Father

The Mauritanian

Promising Young Woman

The Trial Of The Chicago 7

Leikkona í aðalhlutverki

Frances Mcdormand, Nomadland - Sigurvegari

Bukky Bakray, Rocks

Radha Blank, The Forty-Year-Old Version

Vanessa Kirby, Pieces Of A Woman

Wunmi Mosaku, His House

Alfre Woodard, Clemency

Leikari í aðalhlutverki

Anthony Hopkins, The Father – Sigurvegari

Riz Ahmed, Sound Of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Adarsh Gourav, The White Tiger

Mads Mikkelsen, Another Round

Tahar Rahim, The Mauritanian

Leikstjóri

Nomadland, Chloé Zhao - Sigurvegari

Another Round, Thomas Vinterberg

Babyteeth, Shannon Murphy

Minari, Lee Isaac Chung

Quo Vadis, Aida?, Jasmila Žbanić

Rocks, Sarah Gavron

Rísandi stjarna

Bukky Bakray - Sigurvegari

Conrad Khan

Kingsley Ben-Adir

Morfydd Clark

Sope Dirisu

Framúrskarandi bresk kvikmynd

Promising Young Woman - Sigurvegari

Calm With Horses

The Dig

The Father

His House

Limbo

The Mauritanian

Mogul Mowgli

Rocks

Saint Maud

Kvikmyndatónlist

Soul, Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross - Sigurvegari

Mank, Trent Reznor, Atticus Ross

Minari, Emile Mosseri

News Of The World, James Newton Howard

Promising Young Woman, Anthony Willis

Heimildamynd

My Octopus Teacher - Sigurvegari

Collective

David Attenborough: A Life On Our Planet

The Dissident

The Social Dilemma

Leikari í aukahlutverki

Daniel Kaluuya, Judas And The Black Messiah - Sigurvegari

Barry Keoghan, Calm With Horses

Alan Kim, Minari

Leslie Odom Jr., One Night In Miami…

Clarke Peters, Da 5 Bloods

Paul Raci, Sound Of Metal

Frumsamið kvikmyndahandrit

Promising Young Woman, Emerald Fennell – Sigurvegari

Another Round, Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg

Mank, Jack Fincher

Rocks, Theresa Ikoko, Claire Wilson

The Trial Of The Chicago 7, Aaron Sorkin

Leikkona í aukahlutverki

Yuh-Jung Youn, Minari – Sigurvegari

Niamh Algar, Calm With Horses

Kosar Ali, Rocks

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Dominique Fishback, Judas And The Black Messiah

Ashley Madekwe, County Lines

Kvikmyndun

Nomadland, Joshua James Richards – Sigurvegari

Judas And The Black Messiah, Sean Bobbitt

Mank, Erik Messerschmidt

The Mauritanian, Alwin H. Küchler

News Of The World, Dariusz Wolski

Erlend kvikmynd

Another Round – Sigurvegari

Dear Comrades!

Les Misérables

Minari

Quo Vadis, Aida?

Teiknimynd

Soul – Sigurvegari

Onward

Wolfwalkers