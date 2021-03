Możliwa erupcja w zatoce

Ostre trzęsienia ziemi na półwyspie Reykjanes nie ustają, a dziś rano okolicą wstrząsnęło silne trzęsienie mające ponad 5 stopni. Od północy do wczesnych godzin porannych wykryto ponad 30 trzęsień, które mają powyżej 3 stopnia. Obecnie brany pod uwagę jest wybuch podwodnego wulkanu.

Najsilniejsze trzęsienie ziemi miało dziś wielkość 5,0 i zgodnie z komunikatem Islandzkiego Urzędu Meteorologicznego wystąpiło na krótko przed godziną ósmą rano. Trzęsienie było odczuwalne w wielu częściach południowo-zachodniej części kraju, na wschód od Hvolsvöllur i aż do Borgarfjörður. Wczoraj na tym obszarze zmierzono około 2600 trzęsień, a dziś wykryto setki trzęsień ziemi, z których ponad 22 miało siłę powyżej 3,0 stopnia.

Bjarki Kaldalón Friis, specjalista ds. ochrony przyrody w Islandzkim Biurze Meteorologicznym, mówi, że korytarz magmowy jest podobny tego jaki był w ostatnich kilku dniach.

„Sytuacja jest więc raczej niezmieniona w porównaniu do wczoraj, ale aktywność sejsmiczna jest dziś bardzo wysoka. Wielu ludzi obudziło się tego ranka z powodu trzęsienia ziemi o sile 5,0 w skali Richtera”- mówi Bjarki.

Tunel magmowy pod Fagradalsfjall przesuwał się w ostatnich dniach o co najmniej 500 metrów dziennie, chociaż od północy był niewielki ruch i nadal jednym z prawdopodobnych miejsc erupcji może być okolica na południe od Fagradalsfjall koło Nátthagi.

Rada Naukowców z Agencji Ochrony Ludności zebrała się dziś w południe, aby dokonać przeglądu sytuacji na tym obszarze i zbadać zmiany jakie zaszły w ostatnich dniach. Bjarki mówi, że nie jest jasne, czy magma przesunęła się bliżej powierzchni, ale rozważany jest scenariusz, że erupcja może rozpocząć się w zatoce, pod powierzchnią wody.

„Nadal obowiązuje ten sam scenariusz co wczoraj, zgodnie z którym uważa się, że do erupcji może dojść na dnie zatoki, ale nie jesteśmy jeszcze co do tego pewni. W tej chwili magma nie porusza się zbytnio w kierunku południowo-zachodnim, więc nadal znajduje się wewnątrz Nátthagi” mówi Bjarki.

Premier Katrín Jakobsdóttir powiedziała w wywiadzie z agencją informacyjną, że dziś rano rząd zgodził się na podpisanie porozumienia z odpowiednimi instytucjami i lokalnymi mieszkańcami o powołaniu grupy mającej na celu zapewnienie ochrony ważnej infrastruktury na wypadek wybuchu.

„Oczywiście mówię o sieci energetycznej, wodociągach i telekomunikacji. Zamierzamy faktycznie rozpocząć pracę nad zabezpieczeniem tych sieci, mimo że żadna erupcja się jeszcze nie rozpoczęła i sami wiemy, czy i kiedy to nastąpi” mówi premier Katrín Jakobsdóttir.