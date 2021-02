Dalsze rozluźnienia obostrzeń

Od jutra w życie wchodzi nowe rozporządzenie dotyczące rozluźnienia obowiązujących w kraju obostrzeń. Wśród planowanych zmian jest zwiększenie liczby osób mogących się spotykać z 20 do 50.

Informacje te ogłosiła minister zdrowia Svandís Svavarsdóttir, po dzisiejszym, porannym spotkaniu rządu. Przyznała, że rząd zgodził się na wszystkie propozycje przedstawione przez epidemiologa.

W rozmowie z dziennikarzami powiedziała, że wszyscy w rządzie są zgodni i obecne zmiany będą duże. Dodała, że dzieje się tak dlatego, że „odnieśliśmy sukces w walce.”

Ponadto na imprezach kulturalnych, artystycznych, sportowych i w innych miejscach, w których można zapewnić miejsca siedzące i odległość co najmniej jednego metra pomiędzy zebranymi, będzie mogło brać udział do dwustu osób.

Jeśli chodzi o bary i restauracje, to zgodnie ze zmianą będą one otwarte o godzinę dłużej. Lokale będą mogły przyjmować gości do godziny 22:00 i będą mogły być otwarte do godziny 23:00.

Liczba gości mogących korzystać z basenów i siłowni została zwiększona z 50% do 75% maksymalnej liczby gości dozwolonych w tych obiektach.

Epidemiolog Þórólfur Guðnason, w miniony weekend przedstawił Minister Zdrowia Svandís Svavarsdóttir, dwie notatki dotyczące sytuacji i możliwości wprowadzenia zmian. Jedno memorandum dotyczyło propozycji rozluźnienia krajowych środków zwalczania epidemii, a drugie zajęć szkolnych, ponieważ obecne rozporządzenie wygasa 28 lutego.

W szkołach obowiązywać będzie zasada jednego metra

Minister edukacji Lilja Alfreðsdóttir mówi, że wprowadzone będą zmiany w edukację stacjonarną w szkołach i rozluźnione będą zasady dotyczące życia społecznego.

W szkołach wprowadzona zostanie także zasada jednego metra dystansu, zamiast obowiązujących do tej pory dwóch metrów.

Wszystkie te zalecenia wejdą w życie już jutro. Nowe rozporządzenie będzie obowiązywało przez trzy tygodnie.