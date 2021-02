Einhleypan: Var skotinn í flestum í Baywatch

Þegar ég labbaði um Hólavallakirkjugarð um daginn veitti ég því athygli að á fjölda legsteina var starfsheiti viðkomandi ritað. Á mínum mun ekki standa Birgir Marteinsson, lögfræðingur þó að ég starfi sem slíkur. Eftir 20 ár gæti ég rétt eins verið að kenna köfun á Maldavíeyjum eða verið vínekrubóndi í Suður-Frakklandi. Á döfinni er lífstíðarverkefnið að rækta líkama og sál, skipuleggja sumarfrí og reyna bara að hafa gaman af þessu öllu.

Birgir er einstaklega jákvæður og lífsglaður og segir að verkefnið núna sé að hafa gaman að þessu öllu.

Það að vera einhleypur í heimsfaraldri segir Birgir að hafi ekki endilega haft mikil áhrif á sig og líf sitt.

„Ég á góða að, verið í fullri vinnu og síður en svo látið mér leiðast. Auðvitað vantar mig eins og flestir að faðmast, djöflast, og að vera trylltur í gleði á dansgólfum bæjarins. Ég hlakka til þegar það verður hægt aftur. Eins tala ég nú ekki um það að ferðast út fyrir landsteina áhyggjulaus. Þessi tími sem vonandi brátt heyrir sögunni til hefur kennt manni að styrkja samböndin við fólkið sem maður vill hafa í sínu lífi og læra að meta frelsið sem við tókum sem gefnu en er það svo sannarlega ekki.“

Hér fyrir neðan svarar Birgir spurningum í viðtalsliðnum Einhleypan.

Nafn? Birgir Marteinsson.

Gælunafn eða hliðarsjálf? Biggi Matt, Bimbi Jr., Landasían, Hr. Baun, Pjakkur, Börge og örugglega Einhleypan eftir þetta viðtal. Já þau eru nokkur.

Aldur í árum? 33 ára.

Aldur í anda? 23 ára en líka 83 ára.

Menntun? Lögfræðingur.

Hvað myndi sjálfsævisagan þín heita? „Framtíðin að baki mér“ Svona í meðallagi dramatískt.

Guilty pleasure kvikmynd? Armageddon og Gremlins.

Varstu skotinn í einhverjum frægum þegar þú varst yngri? Já til dæmis flestum í Baywatch, óháð kyni.

Talar þú stundum um þig í þriðju persónu? Nei, nei, nei. Ég er nokkuð eðlilegur bara.

Syngur þú í sturtu? Það hefur komið fyrir.

Uppáhaldsappið þitt? Dominosappið! Já og Strava, Spotify og Podcast Player.

Ertu á stefnumótaforritum? Ekki í bili. Kannski á morgun.

Hvernig myndir þú lýsa þér í þremur orðum? Single for life, má það? Augljóslega fyndinn, kaldhæðinn og réttsýnn.

Hvernig myndu vinir þínir lýsa þér í þremur orðum? Fékk margar tillögur frá nefndinni en færri prenthæfar. Vel bara þetta krúttlega frá þessum krúttum. Klár og traustur gleðigjafi. Einn vildi samt meina að ég væri spörmaður, fannst það nokkuð gott.

Gleðigjafi er eitt af þeim orðum sem vinir Birgis nota til að lýsa honum.

Hvaða persónueiginleikar finnast þér heillandi? Heiðarleiki, öryggi, fróðleiksfýsn, hressleiki, kaldhæðni og góð kímnigáfa.

Hvaða persónueiginleikar finnast þér aldeilis ekki heillandi? Sjálfumgleði, snobb, óheiðarleiki, ókurteisi... Ég get haldið áfram. Verst af öllu er þó fólk sem er dónalegt við þjónustufólk, það er eldrautt flagg.

Hvaða dýr værir þú ef þú værir dýr? Það væri nú vinur minn uglan í Fuglastríðinu eða kannski apinn í Eden. Blessuð sé minning hans.

Ef þú mættir velja einhverja þrjá einstaklinga úr sögunni (lífs eða liðna) til að bjóða í kvöldmat og spjall, hverja myndir þú velja? Þessi er erfiðust. Dolly Parton, David Bowie og Keith Richards. Það væri hresst gigg.

Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileikum? Já.

Hvað finnst þér skemmtilegast að gera? Lifa, læra og njóta með góðu fólki. Taka myndir er líka áhugamál sem ég mætti sinna betur.

Hvað finnst þér leiðinlegast að gera? Taka bensín er ofarlega á lista eða bara allt sem tengist bílum. Vann samt einu sinni á bílasölu.

Ertu A eða B týpa? Þessi sólahringstýpa. B týpa í A týpuheimi.

Hvernig viltu eggin þín? Hrist í Whisky Sour.

Hvernig viltu kaffið þitt? Sterkt og svart. En á góðu dögunum með slettu af Baileys.

Þegar þú ferð út að skemmta þér, á hvaða staði ferðu? Mér finnst gaman að fara á staði þar sem hægt er að sitja og spjalla við vinina eins og Ölstofuna og Kalda. Skemmir ekki ef hægt er að dansa og þá er skemmtilegast hjá Andreu minni á Dillon, Kiki og Kaffibarnum.

Ertu með einhvern bucket lista? Já og hann lengist dag frá degi á þessum tímum.

Draumastefnumótið? Óvænt, einfalt og látlaust.

Einhver söngtexti sem þú hefur sungið vitlaust? Söng alltaf “she tied you to the kitchen chair broke your throne and cut your hair” í laginu Hallelujah sem “she tied you to the KitchenAit broke your throne and cut your hair” Veit ekki hvernig það gerðist.

Hvað horfðir þú á síðast í sjónvarpinu? I hate Suzie.

Hvaða bók lastu síðast? Slóð fiðrildanna eftir Ólaf Jóhann.

Hvað er Ást? Kannski eins og sjórinn, full af öfgum köld og hlý?

Eitthvað óvænt, einfalt og látlaust er draumastefnumótið að mati Birgis.

Fyrir þá sem hafa áhuga á því að fylgjast betur með Birgi þá er hægt að ná í Instagram prófílinn hans hér.