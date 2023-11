Anna Guðný segir draumastefnumótið felast í nýjum upplifunum líkt og bogfimi eða sambærilegri skemmtun en myndi þó ekki slá hendinni á móti bjór og góðu spjalli.

Þá segist hún heillast að sjálfstrausti, húmor, heiðarleika og hugulsemi í fari karlmanna en væri snúin við á punktinum ef ókurteisi, leti, óheiðarleiki og hroki myndi gera vart við sig.

Spurð hvaða skemmtistaðir séu í uppáhaldi nefnir hún Auto, Petersen og Röntgen.

„Ég held að ég sé með bestu mætingareinkunn á Auto frá upphafi.“

Hér að neðan svarar Anna Guðný spurningum í viðtalsliðnum Einhleypan.

Aldur? - 24 ára

Starf? - Flugfreyja

Áhugamál? Ferðast, tíska, allt sem snýr að húðumhirðu og förðun.

Gælunafn eða hliðarsjálf? Ég er ekki með neitt gælunafn svo ég viti en ég elska að vera kölluð Anna Guðný en ekki bara Anna.

Aldur í anda? Við vinkonurnar segjum alltaf forever 21.

Guilty pleasure kvikmynd? Notting Hill.

Varstu skotin í einhverjum frægum þegar þú varst yngri? Zac Effron, Harry styles og Matthew Mcconaughey hafa alltaf verið mínir menn í gegn um ævina.

Talar þú stundum um þig í þriðju persónu? Já alltof oft.

Syngur þú í sturtu? Hvað þá? Ég fer helst í bað og nei ég er ekki mikið að syngja þar.

Uppáhalds snjallforritið (e.app) þitt? Instagram.

Ertu á stefnumótaforritum? Já ég er á Smitten en ég get ekki sagt að ég sé neitt sérstaklega virk þar.

Hvernig myndir þú lýsa þér í þremur orðum? Algjört fiðrildi, stemmingskona og stórt hjarta.

Hvernig myndu vinir þínir lýsa þér í þremur orðum? Fyndin, lífsglöð og traust (ég spurði þær).

Hvaða persónueiginleikar finnast þér heillandi? Sjálfstraust, húmor, heiðarleiki og hugulsemi.

En óheillandi? Ókurteisi, latur, óheiðarleiki og hroki.

Ef þú værir dýr hvaða værir þú þá? Gírafi.

Ef þú mættir velja einhverja þrjá einstaklinga úr sögunni (lífs eða liðna) til að bjóða í kvöldmat og spjall, hverja myndir þú velja? Myndi velja afa minn hann Svanlaug og ömmu Ingu.

Hvað finnst þér skemmtilegast að gera? Eins mikil klisja og það er þá finnst mér lang skemmtilegast að eyða tíma með fólkinu mínu!

Ég er ótrulega heppin með fólkið í kringum mig og elska að eyða tíma með þeim.

Hvað finnst þér leiðinlegast að gera? Að taka til.

Ertu A eða B týpa? C týpa.

Hvernig viltu eggin þín? Scrambled.

Hvernig viltu kaffið þitt? Drekk ekki kaffi en er búin að vinna soldið mikið með dirty chi latte upp á síðkastið annars er ég hávær talsmaður Nocco.

Þegar þú ferð út að skemmta þér, á hvaða staði ferðu? Ég held að ég sé með bestu mætingareinkunn á Auto frá upphafi en mér finnst samt skemmtilegast að setjast niður og spjalla við fólkið sem ég er með á t.d. Petersen eða Röntgen.

Ertu með einhvern bucket lista? Auðvitað fullt af áfangastöðum og hlutum sem mig langar að heimsækja, en ég er samt ekki með einhvern sérstakan lista. Langar mjög mikið að fara á Austurlandið, hef aldrei farið þangað. Mikill plús ef ég fengi að sjá hreindýr.

Draumastefnumótið? Eitthvað nýtt og skemmtilegt, bogfimi eða eitthvað! Annars er bjór og spjall alltaf þæginlegt.

Einhver söngtexti sem þú hefur sungið vitlaust? Já pottþétt milljón, en man helst eftir því þegar ég var að reyna að segja stelpunum að ég hafi verið að horfa á Pirates of the Caribbean en sagði, Caribbean of the galaxy.

Hvað horfðir þú á síðast í sjónvarpinu? Horfi ekki mikið á sjónvarp en það hefur liklega verið Ice guys.

Hvaða bók lastu síðast? Fíu sól þegar ég var 12 ára.

Hvað er Ást? Veit það einhver hahaha maður ætti kannski bara að byrja a að koma fram við fólk eins og þú vilt láta koma fram við þig.