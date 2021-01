Gestir Ingó þetta kvöldið voru engar aðrar en sjarmatröllin og söngdívurnar þær Selma Björns, Hansa og Margrét Eir en þær heilluðu gesti með stórkostlegum söng og miklu fjöri.

Eurovisonaðdáendur hafa eflaust hoppað hæð sína af kæti þegar Selma söng eitt af vinsælustu íslensku eurovisonlögum allra tíma. Lagið All Out of Luck.

Klippa: All Out of Luck - Selma Björns

