Pięćdziesiąt szczepionek w piętnaście minut

Ragnheiður Helga Erlendsdóttir, dyrektor pielęgniarstwa z opieki zdrowotnej w regionie stołecznym mówi, że nikt z pracowników służby zdrowia nie stresuje się jutrzejszym szczepieniem. Wszyscy oczekują na rozpoczęcie działań. Dziś do kraju dotarło od dziesięciu do dwunastu tysięcy dawek szczepionki w postaci proszku, który zostanie zmieszany jutro rano w Ośrodku Zdrowia na Suðurlandsbraut.

„Spodziewamy się, że materiał do szczepionek dotrze tutaj, na Suðurlandsbraut przed ósmą rano” mówiła Ragnheiður Helga. Następnie do budynku przybędzie grupa pielęgniarek, aby wymieszać lek. Będzie to robione w specjalnych warunkach i prawdopodobnie przez cały dzień mieszaniem leku zajmować się będzie około dziesięciu osób.

„Następnie szczepionki zostaną rozwiezione do domów opieki. Policja pomoże nam w ich dostarczaniu. Więc przez cały dzień będziemy wysyłać odpowiednie dawki" dodała Ragnheiður.

Ragnheiður Helga mówi, że nacisk zostanie położony przede wszystkim na domy opieki.

„W ciągu najbliższych dwóch dni podzielimy szczepionkę na domy opieki i będziemy chcieli dotrzeć do wszystkich. Mamy około 1600 klientów, więc jest to doskonały czas na przegląd całego obszaru stolicy. Potem przetransportujemy tu pracowników opieki zdrowotnej i ich zaszczepimy na miejscu.”

Budynek przy ulicy Suðurlandsbraut, gdzie wiele osób kierowano do pobierania próbek na Covid-19, będzie jednym z siedmiu miejsc, w których będą przeprowadzane szczepienia. W budynku rozstawione zostały czerwone krzesła pożyczone od klubu piłkarskiego Val.

„Zamierzamy zajmować się ludźmi grupowo. Jutro, w piętnaście minut spróbujemy przyjąć pięćdziesiąt osób. Spróbujemy to zrobić mierząc czas. Zobaczymy wtedy jak to działa. To wymaga dużej organizacji” mówi Ragnheiður.

Nikt się tym jednak nie stresuje, ale wszyscy oczekują na działania, powiedziała Ragnheiður komentując spotkanie z przedstawicielami domów opieki.

Jako pierwsze miejsce na wykonanie szczepień, wśród domów opieki wybrano Seljahlíð w dzielnicy Breiðholt, ze względu na jego niewielkie rozmiary.

Pierwszą szczepionkę otrzyma Þorleifur Hauksson, który powiedział, że dla niego będzie to zastrzyk jak każdy inny.