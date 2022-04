Pod powierzchnią może gromadzić się magma

W nocy na półwyspie Reykjanes zarejestrowano około 600 trzęsień ziemi i najsilniejsze z nich miało siłę 3,9 stopnia. Przedstawiciele ds. ochrony przyrody twierdzą, że bardzo prawdopodobne jest to, że pod powierzchnią skorupy ziemskiej zbiera się magma. Jednak nadal nic nie wskazuje na to aby magma miała wydostać się na powierzchnię.

Böðvar Sveinsson, specjalista ds. ochrony przyrody w Biurze Meteorologicznym mówi, że rano aktywność sejsmiczna zwolniła, a trzęsienia ziemi nie są tak silne.

„Na powierzchni nie widać żadnych deformacji, a epicentrum jest stosunkowo głęboko, od pięciu do siedmiu kilometrów, co oznacza zmiany na dużych głębokościach, co wskazuje, że może gromadzić się tam trochę magmy. To może być początek aktywności” – mówi Böðvar.

Twierdzi jednak, że jak dotąd aktywność jest bardzo niska, a w okolicy nie ustawiono jeszcze żadnych liczników GPS.

„Oczywiście uważnie śledzimy wszystko co się dzieje, jesteśmy gotowi na dalszy rozwój sytuacji , obecnie nic nie wskazuje na to aby działo się coś niepokojącego” mówi Böðvar.

Można spodziewać się dalszej aktywności sejsmicznej

Spośród ponad 600 trzęsień ziemi, które wykryto od wczoraj, siedem miało wielkość powyżej trzech stopni w skali Richtera, z czego największe miało wielkość 3,9 stopnia. Zapytany o to, czy wielkość trzęsień ziemi ma znaczenie, Böðvar odpowiada, że ​​tak nie jest.

„W tym obszarze występuje regularna aktywność sejsmiczna, także to co się teraz dzieje nie jest niczym niezwykłym” dodał.

W najbliższych dniach można spodziewać się kontynuacji aktywności sejsmicznej, mówi Böðvar, dodając, że jest mało prawdopodobne, aby w tym obszarze wystąpiła aktywność wulkaniczna.