Uwaga na oszustów internetowych

W czasie trwania pandemii koronawirusa, ludzie częściej niż zwykle decydowali się na robienie zakupów online. Wielu wydało tysiące islandzkich koron na towary, które nigdy do nich nie dotarły.

Policja z okręgu Suðurnes poinformowała o sytuacji, w której jeden z mieszkańców zgłosił oszustwo. Klient kupił telefon komórkowy i przelał na konto sprzedawcy 70 000 isk. Jednak nigdy nie otrzymał zakupionego sprzętu. Jest to jeden z przykładów oszustwa, które bada obecnie policja z Suðurnes.

W swoim oświadczeniu policja ostrzega wszystkich przed niebezpiecznymi transakcjami online i przestrzega ludzi przed kupowaniem rzeczy od osób, których nie znają, albo nie mogą sprawdzić ich wiarygodności. W ostatnich tygodniach policja otrzymała wiele zgłoszeń dotyczących oszustw internetowych.

„W jednym z przypadków ludzie kupili telefon komórkowy przez Internet, a „sprzedawca” przygotował nawet fałszywy dokument wskazujący na to, że produkt został wysłany pocztą. Na podstawie zdjęcia pokwitowania, które otrzymał kupujący, „sprzedawca” dostał pieniądze na konto. Jednak zakupiony towar nigdy nie dotarł do kupca. Robienie zakupów online może być niebezpieczne, dlatego chcemy zachęcić ludzi do zachowania ostrożności i rozważenia czy sprzedawca, u którego chcemy zrobić zakupy jest sprawdzony” informuje policja w raporcie.

Sprawa ta jest badana obecnie przez policję w regionie Suðurnes.