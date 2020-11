Poważny wzrost przemocy wobec kobiet

W ostatnich miesiącach, na całym świecie odnotowano znaczny wzrost brutalnych przestępstw wobec kobiet. Premier Islandii Katrín Jakobsdóttir, wzięła wczoraj udział w konferencji Światowej Rady Kobiet Liderek, podczas której przedmiotem dyskusji była rosnąca przemoc w rodzinie.

Dorocznemu spotkaniu Światowej Rady Kobiet Liderek, które odbyło się w centrum Harpa, przewodniczyła premier Katrín Jakobsdóttir. Spotkanie odbyło się w formie online, ale było największym w czasie 24-letniej historii Rady. W sumie wzięło w nim udział ponad 600 kobiet, z ponad 100 krajów.

Podczas wczorajszej konferencji poruszono bardzo poważny temat dotyczący przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa.

„Obserwujemy ogromny wzrost przemocy, z powodu pandemii. Wydaje się, że takie środki jak zakaz wychodzenia z domów powodują alarmujący wzrost liczby brutalnych przestępstw na kobietach” - mówiła premier Katín Jakobsdóttir.

Według artykułu Phumzile Mlambo-Ngcuka, dyrektor wykonawczej organizacji ONZ Kobiet, w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy małżonkowie znęcali się nad około 243 milionami kobiet i dziewcząt w wieku od 15 do 49 lat.

Najnowsze sondaże i badania wskazują, że trzymiesięczne ograniczenie swobody w poruszaniu się i zakaz przemieszczania się, oznacza, że 15 milionów kobiet i dziewcząt będzie narażonych na przemoc na tle płciowym.

„Omawialiśmy przede wszystkim sytuację i to, co społeczność międzynarodowa może zrobić, aby zareagować. We wszystkich działaniach należy pamiętać o tym jak to wpłynie na kobiety”- mówiła, dodając, że jest to kluczowy czynnik zapewniający otwartość szkół. „Aby dzieci mogły chodzić do szkoły, a rodzice do pracy”.