Glænýtt í sjónvarpi og kvikmyndahúsum

Það kennir ýmissa grasa í sjónvarpi og kvikmyndahúsum á næstunni. Hér er stiklað á stóru varðandi það helsta sem er verður í boði.

The Broken Hearts Gallery - Leigan - 26. nóvember

Kvikmyndin The Broken Hearts Gallery varð kórónuveirunni að bráð. Um tíma var það á dagskrá að hún yrði sýnd í Smárabíói, en hún rataði ekki á tjaldið vegna hertra aðgerða yfirvalda. Hún mun hins vegar koma á Leiguna á morgun. Eftir erfið sambandsslit ákveður Lucy að opna gallerí þar sem fólk getur skilið eftir minjagripi úr fyrrum samböndum. Broken Hearts Gallery er hugljúft gaman-drama með Molly Gordon og Dacre Montgomery í aðalhlutverkum.

Small Axe: Lovers Rock - Prime Video - 27. nóvember

Small Axe er einskonar mínísería frá leikstjóranum Steve McQueen (Widows, 12 Years a Slave) sem Prime Video sýnir. Þetta eru fimm sjálfstæðar sögur byggðar á raunverulegri reynslu íbúa í London sem eru ættaðir frá Vestur-Indíum. Það er í raun erfitt að skilgreina Small Axe, hvort að þetta séu sjónvarpsþættir eða kvikmyndir. Fyrsta myndin/þátturinn, Lovers Rock, er rúmlega tveir tímar að lengd, á meðan annar hluti, Lovers Rock, nær rétt yfir klukkutímann. Þriðji hlutinn Red, White and Blue (sem er 80 mínútur) kemur svo 4. desember, og restin á viku fresti eftir það.

Superintelligence - Sambíóin, Smárabíó og Laugarásbíó - 27. nóvember

Superintelligence er ný kvikmynd með Melissu McCarthy í aðalhlutverki sem fjallar um það hvernig ofurvenjulegt líf Carol Peters breytist skyndilega þegar hún byrjar að heyra einkennilegar raddir úr sjónvarpinu, símanum, örbylgjuofninum og fleiri heimilistækjum. Er hún að missa vitið? Í raun hefur hún verið valin til að prófa fyrstu gervigreindar-ofurvitsmunina, og smátt og smátt yfirtekur þetta líf hennar.

Jólaboð Evu - Stöð 2 - 29. nóvember

Sjónvarpskonan Eva Laufey býður áhorfendum heim í glæsilegt jólaboð og sýnir þeim hvernig hægt er að galdra fram sannkallaða hátíðarrétti.

Briarpatch - Stöð 2 - 29. nóvember

Allegra Dill snýr aftur til heimabæjar síns eftir að systir hennar lætur lífið í grunsamlegri sprengingu. Allegra er starfsmaður öldungadeildar Washington og nýtir reynslu sína og eigið innsæi til að rekja upp flókinn lyga- og glæpavef sem virðist tengjast dauða systur hennar. Það er Rosario Dawson sem leikur aðalhlutverkið.

Lodgers for Codgers - Stöð 2 - 30. nóvember

Lodgers for Codgers eru breskir þættir um einstaka lausn á húsnæðisvandanum í Bretlandi. Hér fylgjumst við með ungu fólki sem hefur lítið á milli handanna flytja inn til eldra fólks sem hefur komið sér vel fyrir í lífinu. Hvernig mun þessi tilraun ganga og má draga einhvern lærdóm að henni lokinni?

Druk - Bíó Paradís og Laugarásbíó - 4. desember

Það er til kenning sem segir að við ættum öll að fæðast með dropa af alkóhóli í blóðinu og að sú hógværa ölvun myndi opna augu okkur gagnvart umheiminum, minnka vandamál okkar og auka sköpunargáfu okkar. Með þessa kenningu að leiðarljósi ákveða Martin og þrír vinir hans, allt lífsþreyttir menntaskólakennarar, að gera tilraun um að viðhalda stöðugu ölvunarástandi í gegnum vinnudaginn. Druk er nýjasta kvikmynd danska leikstjórans Tomas Vintergbergs (Festen). Myndin var frumsýnd á RIFF en fer nú í almennar sýningar.

Mank - Netflix - 4. desember

Leikstjórinn David Fincher er hér á ferðinni með sína fyrstu kvikmynd síðan Gone Girl, sem kom í kvikmyndahús fyrir sex árum. Hún fjallar um kvikmyndahandritshöfundinn Herman J. Mankiewicz og þróun hans á meistaraverki Orsons Welles, Citizen Kane. Gary Oldman leikur aðalhlutverkið, en Jack Fincher, faðir Davids, skrifaði handritið. Þess má geta að Jack lést árið 2004 og náði því aldrei að sjá myndina verða að veruleika.

Sound of Metal - Amazon Prime - 4. desember

Sound of Metal er ein af þeim kvikmyndum sem varð kórónuveirunni að bráð og verður því frumsýnd á streymisveitu, fremur en í kvikmyndahúsum. Myndin hefur verið sýnd á kvikmyndahátíðum víða um heim og fengið prýðilegar viðtökur. Það Riz Ahmed (Rogue One, The Night Of) sem leikur hér þungarokkstrommara sem byrjar að missa heyrnina.

Godmothered - Disney+ - 4 desember

Kvikmyndin Godmothered er ekki ein af kórónuveirumyndunum sem færðar voru á streymisveitur, heldur var hún sérstaklega framleidd fyrir Disney+. Jillian Bell leikur hér álfadís sem þarf að sanna gildi sitt með því að finna unga stúlku sem gleymdist að aðstoða. Hin ástralska Isla Fisher leikur einnig í myndinni.

The Witches - Sambíóin - 4. desember

Kvikmyndin The Witches varð kórónuveirunni að bráð í Bandaríkjunum og fór beint á HBO Max, en Íslendingar fá að njóta hennar í bíó. Hún fjallar um sjö ára munaðarlausan dreng sem kynnist alvöru nornum þegar hann flytur til ömmu sinnar í bænum Demopolis í Alabama í Bandaríkjunum árið 1967. Hún byggir á samnefndri barnabók Roald Dahl frá árinu 1983. Það er Robert Zemeckis (Back to the Future, Forrest Gump) sem leikstýrir, en Anne Hathaway leikur aðalhlutverkið.

Kósýheit í Hveradölum - RÚV - 5. desember.

Hljómsveitin Baggalútur býður til jólatónlistarveislu í Skíðaskálanum í Hveradölum á laugardögum í desember. Góðir gestir koma í heimsókn og flutt verða gömul og ný jólalög til að koma landsmönnum í jólaskapið.