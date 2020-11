Podwójna kontrona na granicy może być obowiązkiem

Obowiązujące w kraju ustalenia dotyczące przyjeżdżających do kraju mogą w przyszłości ulec zmianie. Obecnie osoby, które przechodzą kontrolę na granicy, mogą wybrać pomiędzy dwutygodniową kwarantanną lub podwójnymi testami, które skracają kwarantannę do 5 dni. Taki wybór ma jeszcze obowiązywać do 1 grudnia, a później ustalenia mogą ulec zmianie.

Epidemiolog Þórólfur Guðnason powiedział, że osoby, które decydują się na 14-dniową kwarantannę, ale nie mają zamiaru jej honorować, mogą stanowić zagrożenie.

Þórólfur nie przedłożył jeszcze Minister Zdrowia żadnych propozycji wprowadzenia obowiązku podwójnego badania przesiewowego, ale wygląda na to, że taki jest jego zamiar.

„Pracujemy nad przedstawieniem propozycji i badamy sprawę z wielu perspektyw. Kilka grup pracuje nad zalecaniami. Jak będą one gotowe to przedstawię propozycje minier zdrowia” komentował epidemiolog.

Tylko trzy procent osób przybywających do Islandii decyduje się na 14-dniową kwarantannę powiedziała, minister sprawiedliwości, Áslaug Arna Sigurbjörnsdottir.

„Ważne jest, abyśmy przed 1 grudnia patrzyli dalej w przyszłość, jeśli chodzi o środki ostrożności podejmowane na granicy” - dodała. „W przyszłym roku, w lecie, musimy mieć pewną przewidywalność. Przyglądamy się różnym opcjom. Rozwiązania, które widzimy w dłuższej perspektywie, są m.in. takie, że określone czasowo, ale honorowane mogą być badania z zagranicy, a potem ludzie będą poddani ponownym badaniom, ale trudno będzie wprowadzić takie środki od 1-go grudnia.”