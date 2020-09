„Ég ætlaði ekki að trúa því að ég hefði klárað þetta“

View this post on Instagram

E g er orðlaus yfir fegurðinni sem e g sa i dag , stuðningurinn sem að e g fe kk og gleðin sem a tti se r stað , eftir að e g kom i mark eftir lengsta og erfiðasta hlaup li fs mi ns. Blo ð -sviti og ta r. Þetta to kst #laugavegurultra2020