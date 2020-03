Mikael Anderson spilaði ekki í 3-0 sigri Midtjylland gegn SönderjyskE í gær vegna meiðsla en vinstri bakvörðurinn Paulinho skoraði í leiknum eitt flottasta mark tímabilsins.



Á heimasíðu Midtjylland stendur að Mikael hafi meiðst lítillega á æfingu í vikunni hjá toppliðinu og hafi því ekki verið í leikmannahópnum í gær.



Midtjylland gerði út um leikinn í fyrri hálfleik en annað mark leiksins skoraði Brasilíumaðurinn Paulinho. Hann þrumaði boltanum upp í bláhornið af um 25 metra færi.











Eggert Gunnþór Jónsson spilar með SönderjyskE en hann lék allan tímann í gær í tapinu.



Midtjylland er á toppi dönsku úrvalsdeildarinnar með 59 stig, níu stigum meira en ríkjandi meistarar í FCK, en SönderjyskE er í 10. sætinu með 25 stig.





I’m so happy to score my first goal with this jersey... Well done guys! +(I love this celebration) https://t.co/mK4o0SAiGP