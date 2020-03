Þrátt fyrir að hafa verið búsettur á Englandi í tæp níu ár þá er enskan ekki upp á tíu hjá argentíska framherjanum, Sergio Aguero.



Aguero skoraði eina mark gærdagsins er ríkjandi meistarar í enska bikarnum, City, unnu 1-0 sigur á Sheffield Wednesday. Markið kom í upphafi síðari hálfleiks.



Eftir leikinn var Aguero gripinn í viðtal hjá BBC og hann átti erfitt með að koma upp orðunum þegar hann ætlaði að hrósa Wednesday fyrir sína frammistöðu í leiknum.





"They are gonna go well in the Championship."



Praise for Sheffield Wednesday from Sergio Aguero.#FACup pic.twitter.com/Lerqtt7fLE