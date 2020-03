Ökklameiðsli Steven Bergwijn, vængmanns Tottenham, gera það að verkum að ólíklegt er að hann spili aftur á leiktíðinni. Þetta staðfestir Jose Mourinho, stjóri liðsins.



Hollendingurinn meiddist í 1-1 jafnteflinu gegn Burnley um helgina en hann meiddist á ökkla. Hann var keyptur á 27 milljónir punda í janúar en er nú kominn á meiðslalistann.



Harry Kane og Son Heung-min eru nú þegar á meiðslalistanum hjá Mourinho en enn fækkar í leikmannahópi Tottenham, sér í lagi fram á við.





