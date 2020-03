Christian Falk, yfirmaður þýska dagblaðsins Bild, greinir frá því á Twitter-síðu sinni að líklegt sé að leikur Bayern og Chelsea í Meistaradeildinni fari fram fyrir luktum dyrum.



Kórónuveiran er að hafa áhrif á íþróttir eins og allt daglegt líf en í gær frestuðu Ítalir öllum íþróttaviðburðum þangað til 3. apríl.



Falk greinir frá því að síðari leikur Chelsea og Bayern í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar í næstu viku fari væntanlega fram fyrir luktum dyrum.



Bayern vann fyrri leikinn 3-0 og er í góðri stöðu fyrir síðari leikinn sem fer fram 18. mars, það er að segja miðvikudaginn eftir rúma viku.



Sömu sögu má segja af leik Eintracht Frankfurt og Basel sem mætast í 16-liða úrslitum Evrópudeildarinnar á fimmtudagskvöldið.





The match @FCBayern against @ChelseaFC is expected to be without fans #coronavirus