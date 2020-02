Jordan Henderson, fyrirliði Liverpool, verður frá næstu þrjár vikurnar vegna meiðsla en hann meiddist í leik gegn Atletico Madrid í Meistaradeildinni fyrr í vikunni.



Henderson fór af velli á 80. mínútu eftir að hafa þurft aðhlynningu nokkrum mínútum áður. Liverpool tapaði leiknum 1-0 en Saul Niguez skoraði sigurmarkið á 4. mínútu.



Meiðsli Henderson eru aftan í læri en það hefur margoft sannað sig að svoleiðis meiðsli er erfitt að berjast við.





Liverpool er með 22 stiga forystu á toppi ensku úrvalsdeildarinnar en liðið mætir Atletico Madrid í síðari leiknum í 16-liða úrslitunum þann 11. mars. Það er ljóst að Henderson verður í kapphlaupi við tímann að ná þeim.



Enski landsliðsmaðurinn mun missa af leik Liverpool gegn West Ham á mánudagskvöldið og deildarleik gegn Watford um aðra helgi. Liðið spilar svo við Chelsea í enska bikarnum þann 3. mars áður en liðið mætir Bournemouth í síðasta leiknum fyrir leikinn gegn Atletico.





