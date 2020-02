Leikmenn og starfslið Barcelona mun gangast undir ítarlega skoðun er liðið mætir til Ítalíu í dag. Kannað verður hvort að einhver innan hópsins beri einkenni kórónaveirunnar.



Barcelona mætir Napoli á morgun í fyrri leik liðanna í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar. Liðið kemur því til Napoli í dag og mun æfa fyrir leikinn mikilvæga annað kvöld.



Samkvæmt heimildum ESPN munu allir þeir sem ferðast með liðinu gangast undir skoðun við komuna til Ítalíu og þeir sem beri einhver einkenni veikinda munu umsvifalaust verða sendir á sjúkrahús.





