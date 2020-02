Jurgen Klopp, stjóri Liverpool, er ekki viss hvort að Liverpool sé besta lið í heimi en viðurkennir að liðið sé í kringum toppinn.



Liverpool gæti náð 22 stiga forskoti á toppi úrvalsdeildarinnar í kvöld hafi liðið betur gegn West Ham í síðasta leik umferðarinnar í enska boltanum.



„Þetta að tala um besta lið í heimi, skil ég ekki alveg. Það er gaman þegar fólk segir það. Það er betra að fólk segi það en að þú sért það versta, augljóslega,“ sagði sá þýski.





Jurgen Klopp has dismissed claims that Liverpool have become the best team in the world and reinforced his demand for more collective improvement.



“This thing with 'the best team in the world' — I don't really get it.”https://t.co/SdaVO2bLYS