Wolves lenti í litlum vandræðum í Katalóníu í kvöld er liðið mætti Espanyol í síðari leik liðanna í 32-liða úrslitum Evrópudeildarinnar.



Úlfarnir unnu fyrri leikinn 4-0 og gátu leyft sér að slaka aðeins á og hreyfa við liðinu í kvöld. Lokatölur kvöldsins urðu 3-2 og Úlfarnir þægilega komnir áfram.





Wolves qualified for the last 16 of a European competition for the first time since reaching the final in the 1971-72 UEFA Cup campaign.



Nuno Espírito Santo's European journey continues. pic.twitter.com/3n7z61pKHG — Squawka Football (@Squawka) February 27, 2020

Kai Havertz's last four games in all competitions for Bayer Leverkusen:



vs. Union Berlin

vs. FC Porto

vs. Augsburg

vs. FC Porto



What a talent. pic.twitter.com/ujCnHZv3aC — Squawka Football (@Squawka) February 27, 2020

385 - AZ have now gone 385 minutes without a goal or assist by Myron Boadu, Oussama Idrissi or Calvin Stengs. Tamed. — OptaJohan (@OptaJohan) February 27, 2020

Justin Kluivert, sonur Patrick Kluivert, skaut Roma áfram með jöfnunarmarki gegn Gent í 1-1 jafntefli í Belgíu í kvöld. Roma vann fyrri leikinn 1-0 og er því komið áfram.Leverkusen vann góðan 3-1 sigur á Porto í Portúgal þar sem Kai Hevertz fór á kostum en framlengja þurfti í Istanbúl þar sem annað portúgalskt lið var í heimsókn Sporting.Björn Bergmann Sigurðarson og Albert Guðmundsson voru ekki með APOEL og AZ Alkmaar er liðin döttu bæði úr leik í kvöld.Basel - APOEL 1-0 (Samanlagt 4-0)Espanyol - Wolves 3-2 (Samanlagt 3-6)Porto - Bayer Leverkusen 1-3 (Samanlagt 2-5)Gent - Roma 1-1 (Samanlagt 1-2)Istanbul Basaksehir - Sporting 3-1 (Framlenging í gangi)Lask - AZ Alkmaar 2-0 (Samnlagt 3-1)