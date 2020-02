Son skoraði tvö mörk handarbrotinn en verður lengi frá

Suður Kóreumaðurinn Heung-Min Son verður ekki með Tottenham liðinu næstu vikurnar og verður Jose Mourinho því án tveggja bestu framherja sinn á næstunni.



Heung-Min Son þarf að gangast undir aðgerð í þessari viku eftir að hafa handarbrotnað í leiknum á móti Aston Villa um síðustu helgi.



Heung-Min Son skoraði einmitt sigurmark Tottenham í uppbótatíma leiksins en það var seinna mark hans í leiknum. Hann var líka að skora í þriðja deildarleiknum í röð.





BREAKING: Tottenham have confirmed that Heung-Min Son will be out for "a number of weeks" after suffering a fractured arm against Aston Villa.