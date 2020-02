Daniel Maldini, sonur Paolo Maldini, lék sinn fyrsta leik fyrir AC Milan er Hellas Verona og Mílanó-liðið gerðu 1-1 jafntefli í ítalska boltanum í gær.



Paolo Maldini var goðsögn hjá AC Milan sem og pabbi hans og afi Daniel, Cesare Maldini, en báðir voru þeir varnarmenn.



Daniel er þó allt öðruvísi leikmaður en forverar sínir því hann er sókndjarfur miðjumaður. Hann kom inn á í uppbótartímanum í gær.





Daniel Maldini debuts in Serie A with Milan 35 years after his father Paolo and 67 years after his grandfather Cesare! pic.twitter.com/6GYAEjIKJZ