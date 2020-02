Mikið hefur verið rætt og ritað um Newcastle á leiktíðinni en liðið er í 12. sæti deildarinnar með 31 stig.



Craig Hope, blaðamaður Daily Mail, sér um að fjalla um lið Newcastle og hann var í þættinum Sunday Supplement á Sky Sports í gærkvöldi þar sem hann ræddi um félagið.



„Því meira sem ég horfi á þá því minna skil ég fótbolta. Það er ekkert klárt einkenni á því sem þeir vilja ná en einhvernveginn eru þeir þægilegir í tíunda sætinu,“ sagði Hope.



„Þetta hljómar skringilega en þetta hefur verið fall tímabil í öllum tölfræðiþáttur. Í tölfræðinni með boltann, skotum á sig, skot á markið, mörk skoruð, mörk fengin á sig. Í öllum þessum þáttum eru þeir í þremur neðstu sætunum en þeir hafa einhvernveginn náð að vinna leiki og það er Steve að þakka.“





A directionless team lucky to be out of the drop zone or one punching above their weight under the smart management of Bruce?