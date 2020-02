11 ára dóttir Jennifer Lopez söng með henni í hálfleiknum

Eins og kom fram fyrr í dag hér á Vísi virðist almenningur almennt ánægður með frammistöðu Shakiru og Jennifer Lopez í hálfleikssýningu Ofurskálarinnar (e. Super Bowl) í nótt. Söngkonurnar fengu til sín nokkra óvænta gesti á svið, þar á meðal var Emme Maribel Muñiz, 11 ára dóttir Jennifer Lopez og Mark Anthony.



Emme kom fram í sérstakri útgáfu af Let’s Get Loud umkringd hóp af ungu fólki. Söngdívurnar tóku nokkur af sínum þekktustu lögum á sýningunni í nótt og sýningin endaði svo á mjaðmahnykkjum og flugeldum.

Emma stígur á svið á mínútu 11:38 í myndbandinu hér fyrir neðan.

Mark Anthony, fyrrverandi eiginmaður Lopez og faðir Emmu, fylgdist stoltur með og deildi mynd af atriðinu á Twitter. Tvíburabróðir Emmu var einnig á meðal áhorfenda. Alex Rodriguez unnusti Lopez mætti á leikinn ásamt börnum sínum tveimur.

Emme Daddy is so proud of you. You are my and I am forever yours. pic.twitter.com/GLhmZOneBv — Marc Anthony (@MarcAnthony) February 3, 2020

Nokkrar stjörnur hafa líka hrósað Emmu, meðal annars Kim Kardashian West og Padma Lakshmi.

JLo’s daughter Emme and Shakira on the drums!! #HalftimeShow pic.twitter.com/PQpMjR3PJb — Padma Lakshmi (@PadmaLakshmi) February 3, 2020

Can we talk about how amazing @JLo’s daughter Emme sang and on such a huge stage like the Super Bowl — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 3, 2020

Þetta er ekki í fyrsta skiptið sem Emma kemur fram með móður sinni en Lopez hefur fengið hana á svið með sér, til dæmis í laginu Limitless og einnig birt myndbönd á samfélagsmiðlum af henni að syngja.

OMG! @JLo’s daughter, Emme sings really good. Here she sings @aliciakeys’s If I Ain't Got You. I’m a fan already. pic.twitter.com/6tZz6jOifM — Patreeya (@Patreeya_4) May 11, 2019

Lopez birti tvær fallegar myndir af dóttur sinni á meðan æfingaferlinu stóð en lét þó ekki vita að Emme myndi taka þátt í sýningunni í hálfleik Ofurskálarinnar. Emme er einungis 11 ára og á eflaust framtíðina fyrir sér í söngnum eins og foreldrarnir.