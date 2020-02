Stúdentaráð Háskóla Íslands og samtökin No Borders efndu til samstöðufundar gegn aldursgreiningum á Háskólatorgi í hádeginu.

Elínborg Harpa Önundardóttir, hjá No Borders segir Háskóla Íslands hafa upplýst samþykki og siðferði skólans að engu með því að leyfa tanngreiningar á ungum hælisleitendum innan veggja skólans.



Rauði Krossinn hefur um alllangt skeið gert alvarlegar athugasemdir við tanngreiningar sem leið til að skera úr um aldur ungra hælisleitenda.



Rauði Krossinn hefur sagt að mikil hætta sé á röngum greiningum því niðurstöður tanngreininga séu engan veginn nákvæmar þótt þær geti vissulega veitt vísbendingu um aldur viðkomandi. Dæmi séu um að einstaklingar hafi verið greindir eldri en átján ára í tanngreiningu hér á landi en síðar hafi komið í ljós að skilríki sem þeir framvísuðu voru ófölsuð og þeir í raun yngri en átján ára.



Elínborg Harpa Önundardóttir hjá No Borders segir það vera siðferðislega rangt af háskólanum að leyfa tanngreiningar.



„Fyrst og fremst, er ótrúlegt að háskólinn hafi upplýst samþykki einstaklinga að engu og háskólinn hefur algjörlega neitað að svara fyrir kröfuna um upplýst samþykki – hann hunsar hana - og segir í rauninni að þessir ungu einstaklinga, oft börn, sem eru í gífurlega viðkvæmri stöðu hafi frjálst val um að fara í þessa greiningu eða ekki um leið og Útlendingastofnun, ríkisstofnunin sem hefur líf þeirra í sínun höndum, kynnir þeim þann kost að annað hvort fari þau í aldursgreiningu eða að stofnunin ákveði að þeir séu eldri en átján. Þetta veit ég af því að ég þekki fleiri en einn, fleiri en tvo og fleiri en þrjá sem hafa gengið í gegnum nákvæmlega þetta ferli,“ segir Elínborg.

Háskólinn á „siðferðislega skrítnu svæði“

Hún bætir við að það gangi þvert gegn læknaeiðnum og fagmennsku að framkvæma læknisfræðilegt inngrip án þess að heilsufarsleg ástæða sé fyrir hendi.



„Við vitum alveg að röntgengeislar eru ekki skaðlausir. Þetta er siðferðislegt skrítið svæði“



Elínborg segir að með samstöðufundinum sem haldinn var í hádeginu á Háskólatorgi, hafi fólk reynt að þrýsta á Háskólaráð til hætta við að endurnýja samning við Útlendingastofnun.



„Það er mjög merkilegt að þetta er búið að viðgangast í Háskóla Íslands í sextán ár. Við höfum fyrstu vísbendingar um að þetta hafi byrjað árið 2004 en í fjórtan ár af þessum sextán var þetta gert í algjöru tómarúmi innan háskólans.



Það var enginn samningur og virtist ekki vera neitt eftirlit með þessu. Þegar við töluðum við rektor virtist hann jafnvel ekki vita af þessu eða ekki viljað vita af þessu. Það var svo fyrir tveimur árum sem No Borders sem fór að athuga með þetta því það var einstaklingur sem lenti svakalega illa í þessum tanngreiningum og við komumst að því að háskólinn er að gera þetta og eftir það var sett mikil pressa.



Þá var búinn til samningur til eins árs, með ákveðnum kröfum um að það skyldi bæta ferlið en ekkert hefur breyst, ferlið er alveg eins og nú er kominn tími á að endurnýja samninginn og það verður kosið um það, skilst mér á Háskólaráðsfundi í mars, og það er undir þeim sem í háskólaráði sitja komið að kjósa gegn þessu.“