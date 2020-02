Búa sig undir nauðlendingu í Madríd

Flugvél Air Canada sem hélt frá Madríd nú síðdegis mun nauðlenda í borginni á næstunni vegna bilunar í vélarbúnaði.



Að því er fram kemur á vef Sky News féll hluti af lendingarbúnaði vélarinnar af og komst inn í annan hreyfilinn.



Flugvélin sveimar nú yfir Madríd suðaustur af borginni til þess að brenna eldsneyti áður en vélin kemur inn til nauðlendingar. 128 farþegar eru um borð.



Talskona Air Canada sagði við Sky News að skömmu eftir flugtak hefðu komið upp vandamál í hreyfli vélarinnar og þá sprakk einn eitt af dekkjum vélarinnar við flugtak. Alls eru tíu dekk á vélinni.

An Air Canada 767-300 bound for Toronto has been circling its departure airport in Madrid for more than 2 hours, burning fuel as it prepares to land again. The pilot has reportedly told passengers there is a mechanical issue. AC837 is said to have 130 people on board. pic.twitter.com/QM6p8razud