Mason Greenwood, framherji og vonarstjarna Manchester United, er ekki að stressa sig á því að skrifa undir samning hjá stærstu umboðsstofum heims.



Samkvæmt heimildum Daily Mail hafi stórar stofur sett sig í samband við framherjann en hann hefur lítinn sem engan áhuga á að skrifa undir samning hjá þeim.



Englendingurinn hefur skorað tíu mörk á þessari leiktíð og hefur hann látið pabba sinn um verkin hingað til. Það mun halda þannig áfram.





Man United starlet Mason Greenwood opts to be represented by his father after snubbing advances from top agencies | @Jack_Gaughan https://t.co/e37M2Wxhns #mufc